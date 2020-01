Mepa, giovedì il seminario nella Sala degli Specchi

Il giorno 23 gennaio alle 16.30 presso la Sala degli Specchi del Comune di Bitonto si terrà un seminario tecnico sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

L’intero seminario sarà incentrato sul Mepa, il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite Consip nell’ambito del Programma per la Realizzazione degli Acquisti nella P.A.

Il Mercato Elettronico garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni e servizi di qualità, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità.

Servirà a capire le dinamiche della piattaforma, come funziona e perché rappresenta ormai un’opportunità consolidata anche per le imprese, che possono così offrire i propri prodotti e servizi e negoziare le proprie offerte con la pubblica Amministrazione aggiungendo un canale complementare rispetto a quelli già attivati per gestire le relazioni commerciali, e beneficiando in tal modo dell’ampliamento del bacino della clientela grazie ad una maggiore visibilità.

Pertanto, tutte le imprese artigiane, ma anche del commercio, nonchè i liberi professionisti sono invitati a parteciparvi.