Venerdì la presentazione dei risultati del corso di formazione docenti su educazione alle differenze

I risultati del corso di formazione per docenti in “Educazione alle differenze e prevenzione del bullismo a sfondo omo/transfobico e della violenza per orientamento sessuale ed identità di genere”, che si è svolto nei mesi scorsi nella sede dell’Istituto comprensivo “Modugno-Rutigliano-Rogadeo”, saranno presentati nel corso del convegno “Contesti arcobaleno: buone pratiche per una scuola più inclusiva” in un convegno in programma venerdì 24 gennaio 2020 dalle 17.30 nella Biblioteca Comunale “Eustachio Rogadeo”.

Al convegno, organizzato dal Comitato Territoriale Arcigay BAT insieme al Centro Antiviolenza “Io Sono Mia” di Bitonto, ai comitati territoriali dell’Associazione genitori, parenti e amici di omosessuali (AGEDO) di Bari e BAT, e all’Istituto comprensivo “Modugno-Rutigliano-Rogadeo”, interverranno:

Michele Abbaticchio | sindaco del Comune di Bitonto

Marina Salierno | assessora all’Istruzione del Comune di Bitonto

Marianna Legista | assessora alle Pari Opportunità del Comune di Bitonto

Michele Bonasia | dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Modugno-Rutigliano-Rogadeo”

Alessandro Taurino | docente di Psicologia clinica all’Università di Bari

Claudia Abbatantuono | Centro Antiviolenza “Io sono mia”

Luciano Lopopolo | presidente nazionale di Arcigay

Shamar Droghetti | responsabile scuola di Arcigay