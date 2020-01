Anpi Bitonto partecipa a Memento, per tenere viva “una Memoria che parli al Futuro”

Anpi Bitonto partecipa per la prima volta, con una sua iniziativa, al contenitore culturale Memento.

Verrà ricordato Giuseppe Di Vagno, prima vittima della violenza fascista e organizzatore delle prime forme di Resistenza in Puglia. Anpi considera “Memento” necessario per tener viva la Memoria, “una Memoria che parli al Futuro” come recita uno slogan caro all’Anpi.

Pur comprendendo le perplessità da parte di attenti cittadini in merito alla partecipazione della soprano Ricciarelli ci fa piacere che un'artista di tale livello venga a Bitonto per celebrare il giorno della Memoria, ispirato ai valori dell'antirazzismo e dell'antifascismo, e lo faccia pur dopo aver dichiarato simpatia per un partito la cui adesione all'antifascismo è assai incerta, e che ha polemizzato contro la proposta della senatrice Segre, altissima testimone della persecuzione e dello sterminio nazifascisti.

Onore all'arte e onore soprattutto alla verità storica, alle vittime dell'orrore nazifascista e a chi oggi combatte ogni forma di razzismo e antisemitismo.

Ricordare per Resistere.

L'evento si terrà il 29 gennaio alle 18.30 nel Foyer del Traetta.