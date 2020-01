Nel 2019 ben 276 sanzioni per abbandono rifiuti, Abbaticchio: 'Reazione di orgoglio da istituzioni'

Sono state ben 276 le sanzioni amministrative comminate dalla Polizia municipale nel 2019 per abbandono dei rifiuti.

Ad annunciare il giro di vite sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti è il sindaco Michele Abbaticchio, prima lunedì scorso a margine della festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale, e poi ieri sui suoi profili social.

“Il segno di una vera tempesta di inciviltà che si abbatte quotidianamente sui comuni pugliesi – scrive Abbaticchio su Facebook –, ma anche una reazione di orgoglio delle istituzioni che non sarà mai sufficiente a contenere tutto se non collaboriamo anche noi cittadini. E, in questa occasione, vorrei ringraziare le donne e gli uomini che quotidianamente mi cercano per segnalare situazioni come questa. Vogliamo Bitonto pulita".