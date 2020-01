'Famiglie in Comune', oggi l'inaugurazione del polo familiare

Verrà inaugurato questa mattina alle 12 presso l’ex Pretura di via Generale Francesco Planelli il polo familiare “Famiglie in Comune”, facente riferimento all’ambito territoriale Bitonto-Palo del Colle.

Uno spazio di accoglienza e socializzazione – si legge sulla locandina – pensato per accogliere famiglie, genitori e bambini. Un luogo di incontro, di gioco, di relazioni significative, di confronto e di ascolto.

“Un esperimento sociale mai fatto prima – è il commento del sindaco Michele Abbaticchio sul suo profilo Facebook –: con finanziamenti europei arriva negli uffici comunali dell'ex tribunale civile la casa per la famiglia, un luogo in cui professionisti dedicati alle fragilità si metteranno a disposizione dei genitori e dei bambini per costruire il clima familiare migliore possibile”.