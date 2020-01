Presentato il programma ufficiale dell’edizione 2020 di "Memento"

L’Amministrazione comunale ha presentato ieri mattina alla stampa il programma ufficiale dell’edizione 2020 di Memento, il format dedicato ai genocidi.

All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il sindaco Michele Abbaticchio, l’assessore al Marketing territoriale Rocco Mangini e la vicesindaco Rosa Calò.

L’assessore Mangini ha sottolineato “il carattere esclusivo dell’iniziativa, realizzata dal Comune unendo le progettualità delle istituzioni scolastiche e dell’associazionismo cittadino, che unisce la memoria della Shoah e delle Foibe non per una mescolanza ideologica, ma per invitare ad una riflessione generale sui riflessi negativi di guerre, eccidi e olocausti”.

Il sindaco Abbaticchio ha, quindi, rivolto un accorato appello ai giovani delle scuole superiori cittadine, perché “facciano segnare una partecipazione più numerosa e convinta alle molteplici iniziative legate alla memoria proposte nel corso dell’anno dall’Amministrazione comunale, che crede molto alla loro valenza educativa e sociale. Sarebbe bene che queste nostre iniziative fossero valorizzate e inglobate nei Pof delle singole scuole, che invito anche a contribuire nella fase programmatoria delle singole proposte: ne gioverebbe il coinvolgimento dei ragazzi, che è dispiaciuto vedere limitato in occasioni importante per la nostra memoria come l’edizione del BITalk dedicata agli “anni di piombo” e le manifestazioni in ricordo dell’uccisione di Anna Rosa Tarantino”.

Il programma dell’ottava edizione di Memento si aprirà il 26 gennaio per terminare il 10 febbraio. Tra le numerose iniziative in calendario da segnalare i concerti dell’Orchestra sinfonica metropolitana di Bari, coprodotti dal Comune e realizzati in collaborazione con il Traetta Opera Festival: “Recordare” (musiche di Kurt Weill e Vincenzo Anselmi), in programma il 28 gennaio al Traetta dopo le due tappe di Bari (il 25 al Piccinni) e Matera (il 26 all’Auditorium Gervasio), vedrà la partecipazione come solista e voce recitante di Katia Ricciarelli e sarà diretto dal maestro Vito Clemente, chiamato alla direzione anche del concerto “Memorie” (musiche di Vittorio Pasquale, Filippo Traetta, Pasquale La Rotella e Vincenzo Anselmi) di sabato 1 febbraio al Traetta e lunedì 3 febbraio alla Chiesa Matrice di Mariotto.

Per il concerto del 28 gennaio è prevista la possibilità di prenotare il posto a teatro sino alle ore 19.30 (il sipario sarà alle ore 20.30) pagando un diritto di prenotazione di 5 euro; il relativo incasso andrà a finanziare l’avvio del restauro dell’affresco di Arco Pinto.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI MEMENTO (VIII edizione – 2020)

Domenica 26 gennaio

>> ore 18.30, Torrione Angioino (aperta fino al 10 febbraio)

Inaugurazione della mostra fotografica “Come fiori di loto – per illuminare l’oscurità con la forza della speranza” di Dominique

Jean Paul Stanisci. In collaborazione con Ulixes, Officine Culturali e Presidio del Libro Bitonto.

a seguire

>> ore 19.30 e 20.15

“Corro”, spettacolo teatrale tratto dalla graphic novel omonima di Chiara Cannito. A cura della Compagnia Fatti d’Arte. Ingresso

libero.

Dal 27 al 31 gennaio

>> ore 9.30, Auditorium della Scuola Anna De Renzio

Cineforum a cura dell’Istituto Comprensivo “Cassano-De Renzio”.

Lunedì 27 gennaio

>> ore 9.30, Auditorium del Liceo Scientifico Galilei

“La tortura ieri e oggi”, mostra fotografica degli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei.

>> ore 18, Teatro Traetta

“Bambole ed eroine: Hedy Lamarr, la diva che disse no al nazismo”, conversazione con Carla Petrocelli, docente di Storia della

rivoluzione digitale Università di Bari. A cura dell’Accademia Vitale Giordano.

Martedì 28 gennaio

>> ore 10, Scuola Fornelli

“Fu Stella”, le classi Quarta E e F incontrano l’illustratrice Premio Andersen Vittoria Facchini, dialogando di parole e immagini per

ricordare, dopo la lettura dell’albo illustrato “Fu Stella”.

Incontro realizzato in collaborazione con la Libreria Hamelin. Ingresso riservato alle scolaresche aderenti al progetto.

>> ore 20.30, Teatro Traetta

Aspettando il Traetta Opera Festival 2020.

“RECORDARE”, concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari.

Con la partecipazione straordinaria di KATIA RICCIARELLI, solista e voce recitante.

Musiche di Kurt Weill “Sinfonia n.2” e Vincenzo Anselmi “Il suono del silenzio”.

Testo di Antonietta Cozzoli, liberamente tratto dal Diario di Anne Frank. Direttore Vito Clemente.

Ingresso libero. Diritti di prenotazione € 5,00. Info al Botteghino del Teatro 080 3742636.

Mercoledì 29 gennaio

>> ore 18, Torrione Angioino

“La chimica della Shoah: il ruolo della scienza nel campo di concentramento di Auschwitz”, conversazione con Massimo Trotta,

ricercatore CNR-IPCF di Bari. A cura dell’Accademia Vitale Giordano.

>> ore 18.30, Foyer del Teatro Traetta

“Giuseppe Di Vagno, prima vittima dell’odio fascista”.

Tavola rotonda a cura dell’ANPI sezione di Bitonto.

Giovedì 30 gennaio

>> ore 9.30, Auditorium della Scuola Anna De Renzio

“Souvenirs da Auschwitz”, spettacolo teatrale della Compagnia “Fatti d’arte”. A cura dell’Istituto Comprensivo “Cassano-De

Renzio”.

Venerdì 31 gennaio

>> ore 18, Torrione Angioino

“Le leggi razziali in Italia e Germania e le ripercussioni sul movimento scientifico europeo”, conversazione con Pietro Greco,

giornalista e docente universitario. A cura dell’Accademia Vitale Giordano.

Sabato 1 febbraio

>> ore 21, Teatro Traetta

Aspettando il Traetta Opera Festival 2020.

“MEMORIE”, concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari.

Musiche di Vittorio Pasquale “Elegia”, Filippo Traetta “Sinfonia Concertata” (revisione a cura del Centro Studi Traetta), Pasquale La

Rotella “Preghiera alla Vergine” (revisione a cura del Traetta Opera Festival) e Vincenzo Anselmi “Memorie”.

Voce recitante Antonietta Cozzoli. Direttore Vito Clemente.

Ingresso libero.

Lunedì 3 febbraio

>> ore 20, Mariotto Chiesa Matrice

Aspettando il Traetta Opera Festival 2020.

“MEMORIE”, concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari.

Musiche di Vittorio Pasquale “Elegia”, Filippo Traetta “Sinfonia Concertata” (revisione a cura del Centro Studi Traetta), Pasquale La

Rotella “Preghiera alla Vergine” (revisione a cura del Traetta Opera Festival) e Vincenzo Anselmi “Memorie”.

Voce recitante Antonietta Cozzoli. Direttore Vito Clemente.

Ingresso libero.

Martedì 4 febbraio

>> ore 18, Sancti Nicolai Convivium

Conversazione con Antonio Scagliarini, presidente dell’Istituto Storico “Don Policarpo Scagliarini”.

Interventi di esuli e testimoni dei tragici eventi.

Introduce e modera il giornalista Marino Pagano.

a seguire

Inaugurazione della mostra “Foibe, dramma storico nella memoria viva”, mostra documentaria sull’esodo degli italiani dalle terre

Istriane e sulla tragedia delle Foibe.

>> ore 19.30, Teatro Traetta

“Voci della Memoria”, reading letterario e performance musicale a cura degli studenti del Liceo Classico Carmine Sylos.

Mercoledì 5 febbraio

>> ore 10 e 11.30, Teatro Traetta

“L’alloggio segreto”, spettacolo teatrale tratto da “I diari di Anna Frank” di e con Elisabetta Tonon. In collaborazione con “Io sono

Mia”. Spettacolo dedicato alle scuole.

>> ore 18, Teatro Traetta

“Foibe: le verità negate. La tragedia degli italiani di Istria e Dalmazia”, conversazione con Gianni Oliva, docente universitario e

scrittore. A cura dell’Accademia Vitale Giordano.

Giovedì 6 febbraio

>> ore 10 e 11.30, Teatro Traetta

“L’alloggio segreto”, spettacolo teatrale tratto da “I diari di Anna Frank” di e con Elisabetta Tonon. In collaborazione con “Io sono

Mia”. Spettacolo dedicato alle scuole.

>> ore 20.30, Teatro Traetta

“L’alloggio segreto”, spettacolo teatrale tratto da “I diari di Anna Frank” di e con Elisabetta Tonon.

In collaborazione con “Io sono Mia”.

Ingresso libero.

Venerdì 7 febbraio

>> ore 9, Scuola Fornelli

“L’albero della Memoria” – le classi terze della scuola Fornelli incontrano l’autrice Anna Sarfatti dialogando sui temi della Memoria

e dei Diritti, dopo la lettura dei libri “L’albero della memoria ” e “Chiama il Diritto, risponde il Dovere”.

Incontro realizzato in collaborazione con la Libreria Hamelin.

Ingresso riservato alle scolaresche aderenti al progetto.

>> ore 18, Teatro Traetta

“Voci di donne oltre il filo spinato”, a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo Sylos.

Sabato 8 febbraio

>> ore 21, Teatro Traetta

“Songs for Freedom”, concerto in “piano solo” di Alberto Iovene, con letture del Presidio del Libro di Bitonto. Ingresso libero.

Domenica 9 febbraio

>> ore 18, Sancti Nicolai Convivium

“La freddezza del male: gli esperimenti di Dachau e la medicina moderna”, conversazione con Matteo Cerri, ricercatore e docente

Università di Bologna. A cura dell’Accademia Vitale Giordano.

Lunedì 10 febbraio

>> ore 10 e ore 11.30, Torrione Angioino

“Come fiori di loto – per illuminare l’oscurità con la forza della speranza” di Dominique Jean Paul Stanisci, laboratori didattici con

le scuole.

>> ore 10-12 e 17.30-19.30, Teatro Traetta

“Shoah, Porrajmos, Foibe: umanità alla deriva”, mostra video-documentaria, reading e musiche corali a cura dell’Istituto

Comprensivo “Modugno-Rutigliano-Rogadeo”.

>> ore 18.30, Torrione Angioino

Finissage della mostra fotografica “Come fiori di loto – per illuminare l’oscurità con la forza della speranza” di Dominique Jean

Paul Stanisci. Dibattito sul tema “Dignità umana”.