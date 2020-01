A Bitonto dal 18 al 20 marzo l’edizione 2020 del "Premio Biol"

Bitonto ospiterà dal 18 al 20 marzo 2020 la XXV edizione del Premio Biol, il concorso tra i migliori extravergini ecocompatibili al mondo. Per tre giorni protagonista assoluto sarà l’olio biologico, con le sue eccellenze provenienti da ogni angolo del mondo, in una cornice ricca di eventi collaterali, tra incontri, laboratori, mostre, gastronomia ed itinerari culturali e turistici.

In vista dell’importante appuntamento internazionale, venerdì 24 gennaio alle ore 16 nella Sala riunioni della Polizia Locale di Bitonto si svolgerà il primo dei “Biolincontri”, che gli esperti del Premio Biol terranno con produttori e frantoiani bitontini, sia biologici che convenzionali, per assaggiare e valutare, in aperto confronto, la qualità degli oli prodotti.

La partecipazione e l’analisi sensoriale del prodotto è gratuita. Produttori, frantoiani e semplici cittadini possono partecipare, portando con sé i campioni di olio extravergine di oliva prodotto.

Per l’assessore alle Politiche agricole del Comune di Bitonto, Rosa Calò, “l’attivo coinvolgimento della città in un evento di grande rilievo internazionale rappresenta una preziosa occasione di promozione delle eccellenze, che non sono solo agricole, di un territorio capace in questi anni di proporsi in ambito regionale e nazionale anche come centro culturale e turistico di assoluto valore”.