Palombaio, problemi di riscaldamento alla scuola 'don Tonino Bello': riparata la perdita

I termosifoni risultavano poco funzionanti dal rientro in classe il 7 gennaio scorso e la scuola aveva prontamente informato gli uffici comunali preposti ad intervenire in maniera tempestiva per risolvere la problematica.

È quanto accaduto all’istituto “Don Tonino Bello” di Palombaio, scatenando proteste e polemiche culminate ieri mattina sul piazzale antistante l’edificio di via Aspromonte con i genitori che erano pronti a non far entrare i loro figli a scuola se le temperature non fossero tornate nella norma. Agli atti c’è anche una lettera datata 17 gennaio ed inviata dal dirigente scolastico reggente Mariapia Matilde Giannoccari all’ufficio tecnico comunale e al sindaco Abbaticchio per informarli della situazione di urgenza creatasi a causa dello scarso riscaldamento.

«Il problema è stato individuato ieri pomeriggio dai tecnici comunali – dichiara a BitontoLive.it il sindaco Michele Abbaticchio, che ha seguito la situazione in sinergia con l’assessore Marina Salierno e il delegato sindaco di Palombaio Lisa Nuzzo – in una perdita esterna all’edificio, venendo subito riparato. I termosifoni rimarranno accesi sino a lunedì, così gli alunni potranno trovare la scuola con temperature idonee».

I genitori lamentano di avere a che fare con un impianto ormai obsoleto e bisognoso di essere modernizzato con un’adeguata programmazione di fondi per ripristinare l’efficienza dell’impianto di riscaldamento.

La vicenda non poteva non balzare agli onori dei social col delegato sindaco Nuzzo che ieri mattina, mediante un post Facebook, dichiarava che nessuna richiesta o segnalazione ufficiale era pervenuta a lei o al sindaco. Affermazione che però viene smentita perché, come anticipato prima, la lettera della scuola è datata 17 gennaio. Anche l’onorevole bitontina del Movimento 5 Stelle Francesca Anna Ruggiero si è interessata alla vicenda pubblicando ieri sulla sua pagina istituzionale un post dal titolo “Bambini al gelo dal 7 gennaio alla ‘Don Tonino Bello’ di Palombaio” e rilanciando “Quante volte il primo cittadino ha promesso di migliorare la situazione senza risultato? Quanti soldi sono stati spesi nei lavori senza arrivare a soluzione definitiva? È vergognoso che i nostri bimbi debbano sopportare tutto questo. I più piccoli devono essere sempre fra le priorità di ogni amministratore ad ogni livello e a prescindere dal colore politico. Ogni negligenza è inaccettabile”.