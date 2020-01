Biol2020, la promozione del migliore olio extravergine di oliva ecocompatibile al mondo

Nella giornata di ieri, venerdì 24 gennaio, è avvenuta la presentazione della 25esima edizione del Premio BIOL, il più importante evento internazionale mirato alla promozione del migliore olio extravergine di oliva ecocompatibile al mondo.

L'incontro, avvenuto nella sede del Comando di Polizia Locale di Bitonto, è iniziato con un breve intervento di Rosa Calò, assessore alle Politiche Agricole, sottolineando l'opportunità che rappresenta l'evento per la nostra città e per l'intero territorio, permettendo a Bitonto di emergere e di essere vetrina, emblema del settore oleario pugliese anche mediante altre iniziative (spesso create dalle Università, dai consorzi e dalla stessa Amministrazione); non è mancato un pensiero sull'enogastronomia che, insieme alla produzione dell'olio, ha una notevole importanza culturale e storica per l'intera comunità.

La presentazione è proseguita con l'intervento del Dott. Paparella, responsabile del Premio BIOL e Presidente del Ci.Bi (Consorzio italiano per il biologico) ripensando alla prima edizione dell'evento nell'ormai lontano 1996 e ripercorrendo quella che è stata la storia (e il progresso) della degustazione che andava quindi a prefigurare la realtà del biologico che è in odierna espansione garantendo il giusto equilibrio fra qualità, beneficio per la salute e anche guadagno e consentendo la giusta valorizzazione delle risorse che ci offre il territorio.

Il Dott. Paparella ha inoltre ricordato il forte interesse internazionale che c'è per l'evento (in particolare da USA, Cina e Giappone) e alla bellezza del confronto e del vedere riunite così tante persone (provenienti da ogni parte del mondo) sul tema e della necessità di creare un forte senso di partecipazione nel territorio. Dopo la presentazione del calendario delle iniziative del BIOL 2020 che avverranno fra 18 e 20 marzo (ricordiamo che il Museo Diocesano ospiterà un laboratorio di avvicinamento e analisi sensoriale) sono state ricordate le iniziative sul tema, quali i Biolitinerari (percorsi formativi mirati alla scoperta del territorio, delle sue risorse e sapori), il Biolkids (una serie di incontri nelle scuole per sensibilizzare ed avvicinare i più piccoli al valore dell'olio) e gli incontri formativi sulla Xylella mirati chiaramente alla difesa dell'ulivo, simbolo del nostro Territorio.

La presentazione si è infine conclusa con la degustazione di una parte dei prodotti bio che potremo gustare durante il Biol2020.