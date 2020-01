Palombaio, vicenda termosifoni alla 'don Tonino Bello': le precisazioni del delegato sindaco Nuzzo

Dal delegato sindaco di Palombaio, Lisa Nuzzo, riceviamo e pubblichiamo:

“In qualità di delegato sindaco di Palombaio sono costretta a prendere le distanze dal seguente trafiletto: ‘La vicenda non poteva non balzare agli onori dei social col delegato sindaco Nuzzo che ieri mattina, mediante un post Facebook, dichiarava che nessuna richiesta o segnalazione ufficiale era pervenuta a lei o al sindaco. Affermazione che però viene smentita perché, come anticipato prima, la lettera della scuola è datata 17 gennaio’.

Quanto sopra è parte del più ampio articolo riportante il seguente titolo: ‘Palombaio, problemi di riscaldamento alla scuola don Tonino Bello: riparata la perdita’ da Voi pubblicato in data 25/01/2020.

Nel merito sarà sfuggito involontariamente all'occhio di chi scrive il post appena successivo e postato precisamente il 25/01/2020 alle ore 01.09 ove all'interno è ampiamente spiegato che la mia dichiarazione è frutto di un confronto di seguito il link del post. Lascio a Voi ogni ampia valutazione nel merito”.

La redazione di BitontoLive.it accoglie favorevolmente la precisazione pervenuta dal delegato sindaco Nuzzo ma ribadisce il concetto che comunque la comunicazione ufficiale in cui veniva dichiarata l’emergenza al plesso di via Aspromonte di Palombaio era stata inviata in data 17 gennaio, come espresso dal redattore Tommaso Cataldi nell’articolo. Nel post in cui fa riferimento Nuzzo (25/01), la stessa ribadisce che “pur non avendo ricevuto nessuna informazione istituzionale da parte dell'Istituto Scolastico, ho seguito la questione di mia iniziativa chiedendo informazioni e aggiornamenti continui alla Dirigente scolastica. La stessa mi ha riferito che aveva già informato sia il Sindaco, sia gli uffici competenti”. Si dà quindi atto al delegato sindaco di essersi adoperata per vie informali ma il dato di fatto della comunicazione ufficiale inviata ma non recepita rimane.





Aggiornamenti sulla vicenda

Intanto la vicenda dei termosifoni è continuata anche ieri sebbene il sindaco Abbaticchio aveva dichiarato che sarebbero rimasti accesi sino al lunedì mattina per favorire temperature adeguate agli alunni. Alcuni genitori hanno nuovamente minacciato di non far entrare i loro figli a scuola, facendo intervenire la Polizia municipale per constatare lo stato dei luoghi.