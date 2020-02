Assemblea Nazionale Fiva, il bitontino Luigi Piepoli a sostegno della categoria ambulanti

A Milano, lo scorso 2 febbraio era presente anche il bitontino Luigi Piepoli all’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti della Fiva con la delegazione provinciale Fiva Confcommercio Bari Bat e della Puglia, guidata dal presidente regionale Andrea Nazzarini , e dal direttore Confcommercio Bari Bat, Leo Carriera, alla quale è intervenuta l’on. Laura Castelli, Viceministro all’Economia e alle Finanze: "Con il viceministro Castelli, dopo il positivo confronto sul canone unico che ci ha consentito di scongiurare l`aumento degli importi di occupazione suolo pubblico dei posteggi nei mercati abbiamo instaurato un dialogo costruttivo per ridare certezze e rinnovata voglia d`investire agli ambulanti, risolvendo una volta per tutte il pasticcio della Bolkestein. Il nostro comparto rappresenta un punto di forza del commercio al dettaglio: fra il 15 e il 20 per cento del totale dei punti vendita nel nostro Paese. E 20 milioni di consumatori frequentano e acquistano nei nostri mercati almeno una volta alla settimana".

Fiva Confcommercio sollecita a Governo e Parlamento una complessiva riforma del commercio ambulante anche per far fronte ad altri gravi problemi come abusivismo e contraffazione: "Siamo costantemente impegnati in campagne di informazione e di denuncia dei fenomeni illegali ,si stima l`esistenza di un mercato sommerso che, a fronte di oltre 183mila imprese ambulanti regolari in Italia, vede piu` di 80mila abusivi". Un giro d`affari che Fiva Confcommercio valuta intorno ai 2-3 miliardi di euro all`anno.

“E` giunto il momento - sottolinea Fiva Confcommercio - di accelerare per definire un assetto normativo nuovo che parta delle revisione delle competenze delle istituzioni per evitare sovrapposizioni, e che tuteli gli ambulanti regolari introducendo sanzioni mirate ed efficaci contro l’abusivismo e la contraffazione , ma anche la valorizzazione dei mercati attraverso la diversificazione merceologica con l`introduzione di mercati di qualità e politiche che favoriscano il rilancio dei mercati su area pubblica con l`ammodernamento di aree e impianti oltre a linee di credito agevolato per facilitare la riqualificazione delle imprese e l`acquisto di mezzi ecocompatibili e politiche fiscali mirate che favoriscano gli investimenti aziendali”.





Fra le richieste presentate dalla Fiva Bari Bat, figura quella dell’abbassamento della pressione fiscale per le piccole imprese , l’inserimento della categoria ambulanti nella lista delle categorie usuranti e lotteria degli scontrini, tema ormai ineludibile.