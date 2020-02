Villa e cimiteri comunali chiusi oggi e domani per il vento forte

La Villa comunale e i cimiteri di Bitonto centro e delle frazioni di Palombaio e Mariotto resteranno chiusi al pubblico oggi e domani a causa delle avverse condizioni meteorologiche, in particolare per il forte vento, che nella prima mattinata ha causato nel territorio comunale la caduta di alberi e pali della pubblica illuminazione.

Lo stabilisce l’ordinanza sindacale n. 57/2020, che, anche alla luce dell’allerta arancione per vento forte (“previsti venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere e appenniniche”) emanata dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Puglia, dispone la chiusura per due giorni della Villa comunale e dei tre cimiteri comunali per esigenze di pubblica incolumità.