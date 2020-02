Finanziati i lavori di ammodernamento della strada provinciale 231

Sarà presto luogo di ammodernamento e messa in sicurezza la strada provinciale 231, almeno nel tratto che riguarda Bitonto. A renderlo noto è l’assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini.

Il primo punto interessato è il tratto tra il ponte su Lama Balice il tratto a quattro corsie in prossimità con l’intersezione con la sp 218 Poligonale di Bitonto, per un valore totale di circa 4,5 milioni di euro tra cofinanziamento della Città metropolitana e Conzorzio Asi di Bari. I lavori riguardano la manutenzione stradale e la sistemazione idraulica, un parziale allargamento a quattro corsie, la realizzazione di due rotatorie, un percorso ciclo-turistico corrispondente al tracciato dell’antica via Appia, che porterà fino all'abitato di Bitonto, e un camminamento ciclo-pedonale protetto da barriera per raggiungere in sicurezza il centro abitato.

È invece a totale carico della Città metropolitana, del Consorzio Asi e del Comune di Bitonto l’intervento di ammodernamento e messa in sicurezza dell’altro tratto bitontino della sp 231 dall’intersezione con la sp 111 Palo del Colle-Bitonto al ponte di Lama Balice, del valore di circa 3,7 milioni di euro.

“Queste opere consentiranno di migliorare gli standard di sicurezza e fruibilità della sp 231 nei pressi del centro abitato di Bitonto – dichiara Giannini su Facebook –, un’arteria stradale trafficata e purtroppo teatro di numerosi e gravi incidenti”.

“Ancora un ottimo risultato della collaborazione tra amministratori del Partito Democratico – è invece il commento dei dem bitontini –. Dopo decenni di attesa, un concreto segnale di attenzione verso la ex statale 98. Un ringraziamento va ai consiglieri comunali Pd guidati da Antonella Vaccaro e all’assessore regionale ai traporti Giovanni Giannini”.