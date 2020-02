Referendum 2020, come possono votare gli italiani temporaneamente all'estero

Domenica 29 marzo 2020 si svolgerà il referendum confermativo sul testo della legge costituzionale relativa alla riduzione del numero dei parlamentari.



Ieri abbiamo pubblicato le indicazioni per gli italiani all'estero, oggi quelle per i connazionali TEMPORANEAMENTE all'estero.

I cittadini italiani residenti in Italia ma temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno 3 mesi, che comprenda il 29 marzo 2020, ed i loro familiari conviventi potranno votare all’estero per corrispondenza: a tal fine dovranno inviare una specifica domanda al proprio Comune di iscrizione elettorale entro mercoledì 26 febbraio 2020.

La domanda, compilata utilizzando il modulo specifico in pdf editabile, predisposto dal Ministero dell’Interno, e accompagnata da una copia del documento di identità, dovrà essere presentata al Comune entro il 26 febbraio 2020:

– per posta (dovrà pervenire obbligatoriamente entro il 26 febbraio)

ovvero

– con consegna a mano all’Ufficio Elettorale del Comune di Bitonto (piazza Marconi 9 – 1° piano)

ovvero

– via email all’indirizzo comunicazione@comune.bitonto.ba.it o via Pec all’indirizzo protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it. In tal caso la domanda compilata e firmata, unitamente al documento di identità, andrà scannerizzata e convertita in un file (formato tiff o pdf) che non deve superare la dimensione massima di 2 Mb.