Bitonto 2020, lunedì prossimo l’inaugurazione delle nuove opere pubbliche della zona 167

"Lunedi 17 febbraio, alle ore 9.30, la cittadinanza è invitata a scoprire le nuove opere pubbliche realizzate in zona 167, Bitonto.

La bellissima cittadella del bambino con il suo monumentale parco, uno skatepark ed un nuovo parco giochi in via Berlinguer, un'area sosta con giardino in via Nenni e un campo di basket.

Le nuove inaugurazioni, finanziate dal programma "Agorà sicure" della Citta' metropolitana di Bari, si aggiungono a tutte le opere realizzate dal 2012 in poi.

Qui alleghiamo una piccola legenda per dimostrare che questa Amministrazione, dal suo primo anno, ha ostinatamente voluto portare nuovi servizi dove c'era solo terreno incolto e degrado nella maggioranza dei casi individuati.

Con un piano di gestione condotto con le cooperative sociali, affidato in un programma comunale denominato "Rigenera 167".

A lunedì con tutti i protagonisti".

Con questo post il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio ha annunciato la quinta inaugurazione dall'inizio del 2020 delle opere pubbliche della zona 167.