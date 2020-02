Inaugurata l'illuminazione sul ponte Bitonto-Palo

Da ieri sera il ponte che scavalca la strada provinciale 231, all’altezza dell’ex incrocio per Palo del Colle, è finalmente illuminato.

È infatti terminata la fase di collaudo da parte dei tecnici, dopo l’ultimazione dei lavori con dei corpi illuminanti installati sulle due rotatorie presenti sul ponte. Viene in questo modo garantita maggiore sicurezza agli automobilisti che vedranno già in lontananza le rotatorie e avranno modo di rallentare in tempo.

“Il Comune di Bitonto ringrazia la Città metropolitana – è il commento del sindaco Michele Abbaticchio –. Il ponte su via Palo è illuminato, al contrario di quanto fu previsto all'epoca dall'ex provincia. Come consigliere metropolitano, consentitemi di ringraziare i miei colleghi ed Antonio Decaro per aver accolto la nostra richiesta di finanziamento”.