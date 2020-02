Trasporto pubblico locale, Brandi (Pd): 'Confermati kilometri di servizio per Bitonto e frazioni'

Non ci saranno i tanto temuti tagli al trasporto pubblico locale per le corse che interessano Bitonto, Palombaio e Mariotto, quindi sono state scongiurate anche eventuali riduzioni delle corse di pullman che collegano Bitonto alle frazioni. Ad annunciarlo è il consigliere comunale del Partito democratico, Francesco Brandi.

“Dopo diversi incontri con l’assessore regionale Giovanni Giannini, sempre disponibile a fornire chiarimenti e a costruire sinergie politiche e istituzionali, - afferma l’esponente dem – nel rispetto dei ruoli di tutti e ciascuno, possiamo dirlo con estrema convinzione. Recarsi a Bari negli uffici regionali dell’Assessorato ai Trasporti è sempre esperienza proficua e utile per la collettività.

È stata la volta, un anno fa, del sottopasso di via S. Spirito, opera strategica recuperata in extremis e oggi divenuta realtà.

È stata la volta qualche mese fa di iniziative a sostegno della mobilità sostenibile. E ne vedremo i risultati e breve.

È stata infine in questi giorni la volta del Trasporto Pubblico Locale. Allarmati da alcune incongruenze tra l’interpretazione pessimistica della delibera regionale circolante a livello locale e la versione proposta da via Gentile, ci siamo recati in Regione per farci dare le spiegazioni del caso. Tre domande: è vero che verranno ridotti i kilometri di servizio per Bitonto Palombaio e Mariotto? È vero che si rischiano contrazioni di organico per gli addetti al settore? È vero che la Regione ha ridotto gli stanziamenti?

Tre risposte, oggi (ieri, ndr) registrate dai presenti Rosa Calò, vicesindaco di Bitonto, Cosimo Bonasia, neoassessore al ramo, Antonella Vaccaro, capogruppo in consiglio comunale per il PD, il comandante di Polizia municipale Gaetano Paciullo e lo scrivente.

Eccole:

I chilometri di servizio per Bitonto Palombaio e Mariotto non vengono ridotti, ma confermati in toto sulla base dello storico (490.000). Non è giustificato alcun taglio di organico in base al dispositivo della delibera Regionale. La Regione non solo non ha ridotto gli stanziamenti, ma li ha aumentati, se si considera la presa in carico anche del pagamento dell’IVA, prima a carico comunale.

Ringrazio sinceramente per l’ottimo lavoro svolto in sede politica e tecnica l’Assessore Regionale Giovanni Giannini e il dirigente Enrico Campanile”.

“Continuo a credere – conclude l’ex coordinatore cittadino Pd – che la collaborazione interistituzionale può riuscire solo rafforzata dalla filiera politica del Partito Democratico, non per campanilismo (quando occorre sappiamo farci la guerra meglio che tra nemici), ma per affinità politica, di stile e di prassi”.