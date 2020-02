In arrivo restyling degli impianti di illuminazione

Restyling in vista per gli impianti illuminanti di Bitonto, soprattutto nel centro antico, su piazza Aldo Moro e corso Vittorio Emanuele. Verranno installati led e nuove strutture artistiche abbattendo le emissioni ambientali e i costi di illuminazioni. Ad annunciarlo è il sindaco Michele Abbaticchio attraverso i suoi canali social.

“I lavori sono in corso per cambiare il volto (e la luce) – scrive il primo cittadino – del nostro centro antico e di piazza Moro con l'intero Corso Vittorio Emanuele. Il led con le nuove strutture artistiche avvolgerà il nostro borgo come è accaduto nelle più moderne città europee, abbattendo le emissioni ambientali e riducendo vertiginosamente i costi di illuminazione. Più luce, più sicurezza ovviamente. I primi cambiamenti sono già in atto in alcune arterie. In particolare vengono sostituite le sfere che creavano inquinamento luminoso, (illuminavano verso l'alto) e stiamo installando lanterne artistiche della Niteko. Inoltre sul corso saranno installati kit di relamping. Complessivamente saranno sostituite 800 armature con un risparmio del 50% degli attuali consumi. Il tutto finanziato dal bando Mise per 170 mila euro e 130 mila euro con fondi comunali.

“Sarà data omogeneità tra le lampade gialle e quelle bianche – conclude Abbaticchio – uniformando l'illuminazione, valorizzando l'aspetto estetico e storico delle mura”.