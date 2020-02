Allerta gialla per forte vento oggi dalle 6 alle 18

La Protezione Civile ha emanato per la giornata odierna, in particolar modo dalle 6 e per le successive 12 ore, un allerta gialla per forti venti di burrasca settentrionali, con raffiche particolarmente insistenti nei settori centro-meridionali della Puglia. Potrebbe esserci anche il rischio di mareggiate lungo le coste esposte.

L’invito, come sempre, è di non sottovalutare i messaggi di allerta emanati.