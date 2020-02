Polemica strade, Abbaticchio risponde a Forza Italia: 'La ditta ripristinerà l'asfalto'

Forza Italia attacca l’amministrazione per le nuove trivellazioni su strade da poco asfaltate e il sindaco Abbaticchio risponde alle polemiche.

Lo fa tramite i suoi canali social. “Sapevo che installare sulle nostre strade tecnologia innovativa che porterà costi più ridotti ai cittadini su internet e navigazione più veloce avrebbe prestato il fianco alle critiche – scrive il primo cittadino. Perché le strade sarebbero state ferite e che nell'intervallo necessario per vederle anche interamente rifatte a spese della ditta privata si sarebbe comunque portata avanti una campagna denigratoria. Ma va bene così: perché per me l'importante non è evitare le critiche del passante, che spesso porta a non far nulla per il Paese, ma a rinnovarlo. La tecnologia ‘1 gigabyte al secondo’ sarà solo a Bari, Bitonto, Molfetta e Barletta per i prossimi anni in Puglia. Significa nuovi servizi e nuovi investimenti di imprese che stanno già arrivando.

“Non sono mai stato qui per giocare in difesa. Sono stato qui per lasciare una città migliore. E a led: meno costi, meno impatto ambientale, più luminosa e sicura”.