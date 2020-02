Referendum Costituzionale 2020: assegnazione spazi affissione per propaganda elettorale

Entro lunedì 24 febbraio 2020 (34° giorno antecedente quello di votazione) i partiti/gruppi politici presenti in Parlamento e i promotori del referendum possono presentare richiesta di assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta.

Le domande dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi regionali, provinciali o comunali, mentre quelle dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le richieste dovranno essere corredate del documento d’identità del richiedente. Potranno, altresì, essere sottoscritte anche da persone delegate da uno dei soggetti sopra indicati, purché corredate del relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Le istanze, indirizzate alla Giunta Comunale, devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

– consegna a mano all’Ufficio Elettorale (piazza Marconi, 9 – 1° piano)

– invio tramite PEC all’indirizzo protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it