Coronavirus, Mirabella protagonista degli spot televisivi per il Ministero della Salute

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha voluto pubblicamente ringraziare su Twitter il giornalista, docente ed attore Michele Mirabella, di origini bitontine, per aver realizzato gratuitamente alcuni spot televisivi per il Ministero della Salute finalizzati a sensibilizzare alle buone pratiche per contenere il Coronavirus.

"Informarsi correttamente è parte della prevenzione", ha commentato il ministro Speranza.