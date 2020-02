La sezione elettorale n. 3 cambia sede: andrà in via Traetta all’interno della scuola “Caiati”

La sezione elettorale n. 3, che aveva sede nell’ex Istituto Carlo in via Modugno, è stata trasferita nella sede della scuola elementare “Caiati” in via Traetta 99.

La decisione, legata a improrogabili esigenze organizzative, è stata adottata dalla Commissione elettorale circondariale.

La modifica sarà operativa già in occasione dell’appuntamento elettorale di domenica 29 marzo 2020 per il referendum costituzionale, che è stato indetto per l’approvazione del testo della legge per la riduzione del numero dei parlamentari.

Gli elettori interessati dalla variazione di sede della propria sezione riceveranno a casa il tagliando adesivo di aggiornamento, che andrà applicato sulla tessera elettorale in loro possesso.