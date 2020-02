Arciconfraternita del SS. Rosario, ogni domenica in diretta la Via Crucis meditata

Con il Mercoledì delle Ceneri è iniziata la Quaresima, “tempo forte” in preparazione alla Pasqua, culmine dell’anno liturgico e della vita di ogni cristiano.

Anche l’arciconfraternita del SS. Rosario, che da 3 secoli organizza la processione dei Misteri, si prepara a vivere questo itinerario di preparazione e rinnovamento spirituale nella chiesa di San Domenico: ogni domenica di Quaresima a partire dal 1° marzo, dopo la Santa Messa delle 18, si terrà la tradizionale Via Crucis meditata presieduta dal padre spirituale don Ciccio Acquafredda e animata dai confratelli in abito di rito. Commoventi e struggenti melodie si alternano alle preghiere e meditazioni, alle invocazioni dialogate tra il celebrante e i fedeli, mentre un’atmosfera di penombra immerge tutti nel dramma della Croce. Quest’anno, per permettere a quanti non possono spostarsi dalle loro abitazioni o vivono fuori città di partecipare al rito, la Via Crucis sarà trasmessa, grazie alla collaborazione con GoStreaming, in diretta sull’emittente televisiva Delta Tv (canale 78 del digitale terrestre), e in diretta sulla pagina facebook del sodalizio Arciconfraternita SS. Rosario – Bitonto e sulla pagina Monte dei Morti della Misericordia – Bitonto.