Disabili al lavoro col progetto “Smile & Job”, la scommessa dell'azienda bitontina Meleam

Il lavoro come strumento di inclusione sociale e di risposta concreta alle aspirazioni delle persone con disabilità. È questo l’obiettivo di Meleam s.p.a., dove è stata siglata una pratica inedita che prevede un percorso di inserimento lavorativo per 4 persone con disabilità. Il progetto che ruota attorno all’azienda di Bitonto, che da oltre 20 anni studia e tutela la medicina e la sicurezza di ciascun lavoratore, forte di 30.000 clienti, oltre 500 tra dipendenti e collaboratori nell’indotto aziendale e con oltre 24 milioni di fatturato negli ultimi 4 anni, renderà il territorio aziendale sempre più prospero.

Il progetto si chiama “Smile & Job”, ovvero “Sorrisi e Lavoro”, ed è nato da un’amicizia decennale tra il responsabile amministrativo della Meleam s.p.a., Gaetano Delfino, ed il responsabile dell’associazione Gargano 2000 di Giovinazzo, Nicola Scivetti, che cura numerosi iscritti diversamente abili con varie patologie fisiche, mentali e relazionali. Il progetto “Smile & Job” prevede un percorso comune che include un corso di formazione professionale, tirocinio e inserimento lavorativo della durata di 2 mesi, con possibilità di rinnovo. I 4 ragazzi dell’associazione Gargano 2000 hanno avuto compiti assegnati e mansioni di tutto rilievo in azienda, sperando che questa iniziativa della Meleam s.p.a. sproni tante altre aziende e realtà meridionali nel fare lo stesso. Secondo i dati pubblicati dall’Istat e provenienti dall’Indagine sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari, risultano occupati meno del 18% dei disabili in età lavorativa. E nel sud neanche 1 su 10 ha un lavoro. Le donne disabili che hanno un’occupazione, poi, sono solo il 10,4% rispetto ad un 24,6% degli uomini disabili.

Si chiamanoe sono giovanissimi. Stanno sviluppando le necessarie competenze, così da iniziare a lavorare da dipendenti, regolarmente retribuiti, nellanell’area amministrativa,nel settore medico, mentrenel reparto marketing. Le attività sono state individuate analizzando e valorizzando le caratteristiche delle persone, le loro aspirazioni e bisogni, i percorsi personali, le qualifiche ed esperienze professionali, i titoli di studio. Una crescita umana e professionale, il modo migliorare per integrare dei ragazzi speciali in una società che - come ci spiegano - troppo spesso li sottovaluta. Per l’azienda di Bitonto si tratta di un valore aggiunto: qui c’è anche molta attenzione alla sicurezza emotiva dei ragazzi, accompagnati dal loro supervisore.





«Questi ragazzi, sono speciali, non hanno avuto nessun timore nell’entrare in azienda, hanno personalità e sorriso – le parole di Gaetano Delfino -. Ho avuto modo di lavorare con loro anche in passato, merito dell’umiltà e del grande valore umano del mio caro amico Nicola Scivetti. Ilaria, Italo, Rosanna e Saverio hanno subito trovato un marasma agevole ai compiti assegnati. Nello specifico, Italo e Rosanna aiuteranno la nostra area medica nello smistamento di tanti documenti e nel seguire i nostri professionisti competenti sul territorio, Saverio, amante dell’attualità, è stato assegnato al reparto marketing, infine Ilaria aiuterà il sottoscritto in amministrazione. Un’altra grande vittoria sociale della nostra azienda che – sottolinea il responsabile amministrativo di Meleam s.p.a. - da ottobre ha intrapreso un ciclo di attività sul territorio, valorizzandolo e migliorandolo. Penso alla Netium Run, alla collaborazione con l’istituto “Volta-De Gemmis”, per finire con l’inserimento di questi ragazzi fantastici in azienda. Saremo sempre volano per il nostro territorio e siamo orgogliosi di ciò. La nostra idea – aggiunge il dott. Delfino - intende migliorare la qualità di vita dei disabili favorendone l’inserimento professionale, sociale e territoriale. Offriamo a ciascuno di loro un percorso specializzato di orientamento e formazione, nella speranza che questa iniziativa sproni tante altre aziende del sud Italia».