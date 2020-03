Cittadella del bambino intitolata ad Angelo Vassallo

Da ieri il giardino di Villa Sylos, sede della cittadella del bambino, è intitolato ad Angelo Vassallo, il sindaco “pescatore” di Pollica barbaramente ucciso la sera del 5 settembre 2010 mentre rincasava, alla guida della sua auto.

La cerimonia di intitolazione si è svolta ieri si è svolta ieri mattina alla presenza del sindaco Michele Abbaticchio, del fratello del primo cittadino salernitano Dario e del garante regionale dei minori Ludovico Abbaticchio. «Forse ad Angelo sarebbe piaciuto così – ha commentato Michele Abbaticchio prima di scoprire la targa – in una struttura dedicata a bambini con disagi ma nella quale ci sono gli spazi per far esprimere la loro creatività. In questo modo Villa Sylos torna ad essere centrale, anche grazie al sottopasso di via Santo Spirito che verrà realizzato».

«Ognuno si chiede dov’è lo Stato – ha commentato Dario Vassallo, fratello di Angelo – ma noi qui presenti siamo lo Stato, con l’obbligo di ricordare chi non c’è più dopo averlo difeso».

La cerimonia è stata anche l’occasione per scoprire la targa in onore dell’artista bitontino Franco Sannicandro, scomparso nel febbraio 2018, le cui sculture adornano proprio il giardino di Villa Sylos.