Una molecola può fermare il Coronavirus, scoperta dello scienziato bitontino Francesco Stellacci

Hanno creato in laboratorio una super molecola killer di virus che potrebbe rivoluzionare i trattamenti delle patologie infettive virali, compreso il Coronavirus che negli ultimi giorni sta creando panico ed allarmismo anche in Italia, dopo che la diffusione è partita dalla Cina.

Il gruppo di scienziati italiani è composto da Valeria Cagno, Matteo Gasbarri e dal bitontino Francesco Stellacci, professore al Politecnico federale di Losanna (EPFL). Sono state modificate le molecole di zucchero affinché siano in grado, attraverso un semplice contatto, di distruggere virus, senza tossicità per l'essere umano.

Gli attuali farmaci antivirali agiscono per la maggior parte inibendo la crescita dei virus senza riuscire a distruggerli. Inoltre non sono sempre affidabili: i virus possono mutare e diventare resistenti a questi trattamenti, ha ricordato oggi l'Università di Ginevra in un comunicato. I ricercatori sono invece riusciti a mettere a punto un antivirale utilizzando dei derivati naturali del glucosio.

Le molecole di zucchero modificate attirano i virus prima di renderli inattivi in modo irreversibile. Alterando il rivestimento esterno del virus, sono in grado di distruggere le particelle infettive per semplice contatto, invece di bloccare unicamente la crescita virale. E questo meccanismo sembra funzionare con qualsiasi virus. Un brevetto è stato depositato ed è stato creato uno spin-off per studiare lo sviluppo farmaceutico che potrebbe essere fatto con questa scoperta.