Coronavirus, le disposizioni attuate anche a livello comunale

Sono in vigore da oggi e fino a domenica 15 marzo le misure di contenimento per il nuovo Coronavirus (Covid-19), pubblicate nella serata di ieri da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Tra queste, la più emblematica è la sospensione delle lezioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Anche i comuni ovviamente devono recepire le disposizione e attuarle nel proprio territorio. Il sindaco Michele Abbaticchio infatti ha pubblicato una serie di misure che saranno prese dalla giornata di oggi:

- sono annullate tutte le iniziative culturali comunali (comprese le presentazioni di libri, eventi convegnistici, cinema e teatro);

- fino al 15 marzo sono chiuse agli studenti tutte le scuole di ogni ordine e grado (le attività didattiche, ove possibile, proseguiranno in modalità e-learning);

- sono annullate tutte le manifestazioni sportive aperte al pubblico (per quanto riguarda gli allenamenti, che potrebbero essere effettuati a precise condizioni, l’Amministrazione Comunale si interfaccerà con le associazioni di riferimento);

- è chiuso il Centro Polivalente per Anziani;

- è consigliato limitare le visite alla Casa di Riposo, nell'interesse delle persone che vi vivono.

“Tutte le disposizioni valgono anche per gli eventi promossi dai privati – scrive Abbaticchio su Facebook –: è importante che anche gli organizzatori di convegni o manifestazioni annullino ciò che è in programma. L'obiettivo del decreto è ridurre la contagiosità del virus cercando di neutralizzare il picco dei contagi da Coronavirus per consentire al sistema sanitario di lavorare bene, come sta già facendo. Il problema non è la pericolosità del Virus (che la maggior parte delle volte, soprattutto su persone giovani e sane, si presenta come una classica sindrome influenzale) ma l’incapacità del sistema sanitario di contenere un numero troppo elevato di persone in terapia intensiva in caso di complicazioni da contagio”.