Coronavirus, rinviati tutti gli eventi culturali cittadini

Le misure di contenimento adottate il 3 marzo con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte per provare ad arginare il Coronavirus (Covid-19) hanno ripercussioni anche sugli eventi culturali dell’intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda Bitonto, è l’assessore alla cultura e al marketing territoriale Rino Rocco Mangini a comunicare le restrizioni che vengono adottate nella nostra città:

- il teatro Traetta resterà chiuso fino al 3 aprile; sono quindi sospese tutte le attività e gli spettacoli programmati fino al 3 aprile 2020. Saranno comunicate le eventuali date di recupero di alcuni spettacoli, in particolare quelli della stagione teatrale di prosa e musica;

- la biblioteca comunale Rogadeo resterà aperta, ma con un numero limitato di accessi; in ottemperanza all'art. 1 del Decreto, gli accessi alle sale lettura e studio saranno ridotti. Una comunicazione ad hoc sarà esposta all'ingresso della biblioteca comunale;

- il Torrione angioino resterà aperto per i soli servizi di Informazione e Accoglienza Turistica, mentre saranno sospesi tutti gli eventi culturali programmati;

- sono rimandati tutti gli incontri e forum che erano in programma nell'ambito del progetto "Stati Generali della Partecipazione".

“Non è un momento facile per la nostra Nazione e, quindi, per la nostra comunità civica – scrive Mangini su Facebook –. È richiesto uno sforzo personale e collettivo molto grande. Tuttavia, per quanto riguarda le politiche culturali, approfitteremo di questo mese ‘sospeso’ per programmare con più forza il rilancio delle attività culturali e turistiche, a beneficio dei cittadini, dei turisti e degli operatori economici del settore messi a dura prova da questa situazione”.