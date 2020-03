Abbaticchio: 'Procederemo alla sanificazione di tutte le scuole'

In questi giorni nei quali le lezioni scolastiche sono sospese e gli alunni non frequentano gli istituti scolastici, il Comune di Bitonto, a proprie spese, procederà alla sanificazione e disinfestazione di tutte le scuole il cui patrimonio è di propria competenza.

È il sindaco Michele Abbaticchio a comunicare, attraverso i suoi canali social, l’attuazione di questa misura preventiva nelle aule scolastiche. “Sia chiaro che questa misura non è strettamente necessaria – scrive il primo cittadino –, non preserva da alcun contagio e non è una bandiera di prevenzione assoluta. La demagogia contro il Coronavirus non serve”.