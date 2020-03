Visite sospese a Villa Giovanni XXIII, gli ospiti potranno chiamare via Skype e WhatsApp

Le misure di contenimento per il Coronavirus colpiscono anche la casa di riposo per anziani “Villa Giovanni XXIII”.

Il direttore generale del centro, Nicola Castro, ha infatti deciso in via cautelare per almeno due settimane le visite dei parenti presso la residenza, anche se non è escluso che il divieto possa perdurare più a lungo. Per permettere comunque che gli ospiti abbiano possibilità di comunicare con i loro parenti, la struttura si sta dotando di computer consentire chiamate via Skype e via WhatsApp.

La notizia è stata pubblicata dal sito web “Repubblica Bari”.

"Non sappiamo cosa accadrà, anche noi navighiamo a vista – sono le parole del direttore Castro – ma per la prima volta siamo stati esplicitamente citati dal decreto ministeriale in quanto residenze per pensionati. Non possiamo certo mettere a rischio i nostri 135 ospiti che, diciamocelo molto sinceramente, data l'età e considerato lo stato di salute generale, sarebbero molto ma molto esposti. Il virus qui farebbe praticamente una strage".