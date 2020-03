Coronavirus, corse ferroviarie soppresse. Le lamentele di un’utente

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di una lettrice e utente di Ferromtramviaria:

“Intendo reclamare ma anche esprimere il mio sconcerto per la vostra decisione di sopprimere decine di corse ferroviarie e automobilistiche a partire dal 7 marzo prossimo, "in ottemperanza al D.P.C.M. del 04/03/2020 (misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del virus Covid-19)" come recita il vostro comunicato stampa.

Sfugge il senso di questo provvedimento che, come chiunque può capire, renderà più affollate le poche corse ancora disponibili semmai aumentando, anziché prevenirlo, il rischio di contagio. Ricordo che la linea ferroviaria effettua fermata in un punto sensibile come l'aeroporto di Bari Palese.

Va da sé che, a fronte di un servizio dimezzato, il prezzo di biglietti e abbonamenti rimane intero.

Proprio in un momento di emergenza sanitaria, in cui è ancora più necessaria la ragionevolezza e la collaborazione di tutti, Ferrotramviaria aggiunge invece un ulteriore disagio a quelli che l'utenza subisce quotidianamente ormai da anni, nella completa indifferenza dei responsabili aziendali e delle autorità che dovrebbero essere preposte al controllo e alla tutela dei cittadini (e che inspiegabilmente continuano a rinnovarvi la concessione del servizio).

Tanto poco vi interessa dell'utenza, che il comunicato di cui sopra - meritevole di massima diffusione per le ricadute che avrà sulla vita di tanti lavoratori - è stato da voi affidato esclusivamente alla pagina web aziendale e a Facebook; nessun avviso nelle stazioni o sui treni. In compenso, gli altoparlanti sono solerti nel minacciare ripercussioni legali per chi rifiutasse di esibire il titolo di viaggio al personale viaggiante.

Il totale disprezzo che continuamente dimostrate per il benessere e la sicurezza dei vostri passeggeri è intollerabile”.