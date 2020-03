Coronavirus a Bitonto, raccomandazioni di Abbaticchio: “Se ci comporteremo bene ne usciremo insieme"

Dopo il caso di coronavirus a Bitonto, divulgato ieri, il sindaco Michele Abbaticchio ha pubblicato un post sul proprio profilo per fornire alcune informazioni importanti ai cittadini:

"Dopo un centinaio di telefonate, nelle ultime tre ore, vorrei chiarire due cose molto semplici :

1) difronte a un numero di contagi in costante aumento, la residenza del malato è un dato relativo perché il nostro territorio è attraversato da centinaia di non residenti che potrebbero essere, a loro volta, contagiati da altre vicende (come accaduto in molti casi);

2) il virus è ovunque. Questo significa che occorre seguire tutta la mappa delle precauzioni che stiamo pubblicizzando da giorni per avere le maggiori tutele che invochiamo ;

3) il problema non sono i malati pugliesi passati, presenti e futuri : è bene ricordare che il problema è il virus. Per combatterlo occorre limitare la nostra libertà di movimenti.

La nostra. Non quella di un altro.

Smettiamola quindi di scaricare il barile al prossimo e iniziamo, una volta per tutte, ad essere CERTI di aver fatto, nella nostra sfera di azione, TUTTO il possibile per preservare noi stessi e, quindi, anche il prossimo.

Per la cronaca : in Italia, solo oggi, 1000 casi sui 5000 finora registrati.

Come già detto, in tempi non sospetti, siamo nel momento peggiore.

Se ci comporteremo bene ne usciremo. Insieme."