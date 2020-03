Coronavirus, messe e funerali sospese in tutta Italia fino al 3 aprile

Coronavirus, contagi a quota 19. Deceduto un 76enne con patologie nel Foggiano

Salgono a 19 i casi di Coronavirus in Puglia. Alle 23 di oggi sono stati effettuati 36 test in tutta la regione, mentre altri 7 sono in corso (4 test a Lecce e 3 a Foggia). È stata accertata la presenza di Covid-19 in un uomo di 76 anni con importanti patologie di base deceduto oggi