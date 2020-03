Chiusura al pubblico degli uffici comunali, i numeri di telefono per prendere appuntamento

Il Centro operativo comunale (Coc), a tutela dei cittadini e per evitare il sovraffollamento presso gli uffici pubblici, in piena emergenza Coronavirus, ha deciso di sospendere gli sportelli aperti al pubblico senza appuntamento specifico.

Il Coc ha deciso anche di pubblicare i numeri di telefono da contattare per prendere appuntamento specifico o assolvere ai doveri di informazione o comunicazione al servizio della Comunità. Tutti gli uffici comunali dedicheranno un operatore per settore per riscontrare le telefonate dalle 9 alle 13 di ogni giorno, esclusi sabato e domenica per i settori diversi dalla Polizia Municipale.

Biblioteca: 0803751877

Tributi: 0803716118 – 0803716119 - 0803716218 - 0803716115 - 0803716114

Polizia municipale: 0806458344

Territorio: 0803716302 - 0803716162

Suap: 0803716144

Scuola: 0803716183

Stato civile: 0803716223

Carte d’identità: 0803716226

Segretariato sociale (welfare): 0803716203

Porta unica di accesso per facilitare rapporti con la Asl: 0803737245