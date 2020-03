Servizio civile, assessore Legista: "Speriamo di offrire nuove opportunità per i nostri ragazzi"

Il Comune di Bitonto è stato iscritto nell’albo degli Enti di Servizio Civile Universale nella sezione “Regione Puglia”.

A stabilirlo il Consiglio dei Ministri con decreto n.192/2020 del 28/02/2020. Grande novità è sul numero delle sedi comunali per lo svolgimento delle attività che passa a 36 con l’inserimento dei Cimiteri (di Bitonto, Mariotto e Palombaio), la Casa della musica, il Fablab, l’Orto sociale, Villa Sylos(Cittadella del Bambino), gli sportelli Cav e Immigrazione, oltre all’Ufficio di Piano (in via Planelli). Saranno sedici, inoltre, le figure accreditate che potranno selezionare i giovani che parteciperanno al bando.

Le azioni da poter mettere in campo riguarderanno le aree di: Assistenza, Protezione Civile, Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, Patrimonio storico, artistico culturale, Educazione e promozione culturale, paesaggistica e ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, Agricoltura sociale e biodiversità.

“È per noi una nuova ed importante sfida – ha detto l’assessore Marianna Legista-. Aver inserito nuove strutture a disposizione dei nostri ragazzi, significa offrir loro nuove possibilità di impegnarsi attivamente per la città in cui vivono. Questo grazie all'impegno quotidiano assieme al sindaco Michele Abbaticchio”.

“Questo porterà l’Ente comunale – conclude il gruppo consiliare “Riformisti Cattolici Popolari” con Lillino Avellis e Fabio Fiore – alla progettazione e all’attuazione di innumerevoli progetti ad alto contenuto professionale”.