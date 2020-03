Già firmati in Puglia i primi accordi a sostegno di lavoratori e aziende artigiane in difficoltà

Sono stati sottoscritti già all’inizio di questa settimana in provincia di Bari e di Foggia i primi accordi sindacali finalizzati a consentire, alle aziende pugliesi in crisi a causa dell’emergenza sanitaria in atto, di fornire un sostegno al reddito ai propri lavoratori in sospensione dal lavoro.

Il calo delle commesse e degli approvvigionamenti e la necessità di rispettare le misure restrittive imposte dal Governo per il contenimento del contagio, hanno costretto molti piccoli imprenditori pugliesi a tenere a casa i propri dipendenti.

FSBA, il fondo di solidarietà che gestisce gli ammortizzatori sociali di settore, costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil ha provveduto sin dalle prime ore dell’emergenza ad allestire un apposito strumento di integrazione reddituale, di importo pari a quello dell’assegno ordinario (80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate) a supporto del reddito dei lavoratori delle aziende artigiane.

Lo strumento, immediatamente operativo sul periodo 26 febbraio - 31 marzo, viene attivato tramite un accordo sindacale la cui durata, in questo primo momento, può arrivare sino alla copertura di un mese di calendario.

“In questo frangente emergenziale, il mondo delle imprese artigiane e dei relativi lavoratori può contare da subito su uno strumento mutualistico rapido, flessibile ed efficace” – spiega Dario Longo, presidente di EBAP Puglia. Per evitare i contatti interpersonali è finanche possibile sottoscrivere gli accordi sindacali che danno accesso al beneficio con modalità telematica.

La filosofia dell’impresa artigiana è sempre stata che le difficoltà possono essere affrontate con successo tutti insieme. Oggi abbiamo ulteriore conferma che questo modello di mutualità funziona ed è in grado di garantire risposte credibili persino in situazioni come quella che stiamo vivendo”.

“I lavoratori delle aziende che aderiscono alla bilateralità artigiana, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legge, possono affrontare con maggiore tranquillità il calo di lavoro che stiamo riscontrando, anche a fronte dei più recenti provvedimenti governativi – continua Andrea Toma, vicepresidente di EBAP Puglia. In questo modo le imprese possono tutelare i livelli occupazionali ed evitare di ricorrere a soluzioni ben più drastiche per sopportare il peso della crisi sanitaria ed economica”.