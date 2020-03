Coronavirus, esposta in Cattedrale l’immagine dell’Immacolata

In occasione di questo difficile momento, il Comitato Feste Patronali di Bitonto, d'intesa con il parroco della Cattedrale Don Ciccio Acquafredda, ha disposto l'esposizione straordinaria dell'immagine dell'Immacolata.



In queste giornate e nel rigoroso rispetto dei dettami del DPCM, la Cattedrale sarà aperta dalle 9 alle 12 per la preghiera individuale.



Domenica mattina sarà celebrata la Santa Messa che si concluderà con la supplica e la dedicazione della città alla Vergine.



La Messa, rigorosamente senza fedeli, sarà trasmessa in diretta TV, a partire dalle 10,30, sui canali 78 e 881 in Puglia, 881 in Piemonte e 656 in Lombardia.

E' prevista anche la diretta streaming su facebook da parte di Radio00.