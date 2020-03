Abbaticchio annuncia lavaggio e sanificazione di strade e marciapiedi

Il sindaco Michele Abbaticchio ha annunciato questa mattina, sul proprio profilo facebook, il lavaggio e la sanificazione straordinaria del territorio comunale:

"Da stasera l'Azienda servizi vari e la cooperativa Rosa Blu (che ringrazio per tutto quello che sta facendo) provvederanno al lavaggio di strade e marciapiedi con procedura di sanificazione dei batteri.

Ribadisco che questa attività non è strettamente utile per contrastare il covid che, invece, si sconfigge in unico modo : isolandosi il più possibile.

Forza!"