Mascherine di stoffa per i vigili urbani realizzate da due sarte bitontine

È un momento non facile, per tutta l’Italia, costretta a fronteggiare in modalità quarantena il Coronavirus, che ha già mietuto circa 1800 vittime in tutta la penisola. E i numeri sono fermi al bollettino della Protezione civile emesso ieri sera. Quotidianamente sono i medici e le forze dell’ordine i più esposti al contagio perché al contatto con i contagiati i primi, in giro per le citta cercando di far rispettare le norme, i secondi.

Scarseggiano anche i dispositivi di primo soccorso, come le mascherine, ad esempio. Il Governo ne ha ordinate milioni da distribuire lungo tutto il Paese, ma non sono ancora disponibili. L’assessore Rino Mangini allora qualche giorno aveva lanciato un accorato appello alla popolazione bitontina: cucire delle mascherine fatte in casa, di stoffa, da distribuire ai vigili urbani. “Non saranno sicure al 100% - scriveva Mangini su Facebook, riprendendo un analogo gesto accaduto a Gallipoli -, non saranno iper tecnologiche, ma servono a ridurre la probabilità di contagio. Sarebbe un grande gesto!”.

Le sarte bitontine non se lo sono fatto ripetere due volte. Beatrice Pica e Assunta Palladino, in poche ore, hanno cucito decine e decine di mascherine in stoffa per i vigili urbani.

Una dimostrazione di grande affetto in settimane davvero difficili. È in queste circostanze che si vede come la generosità non ha limiti.