Emergenza Coronavirus: riduzione delle corse e sanificazione straordinaria per i bus urbani

Con l’ordinanza n. 123/2020 il sindaco Michele Abbaticchio, in applicazione delle disposizioni regionali in materia di trasporti pubblici adottate per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus Covid-19, ha disposto le misure di prevenzione e contenimento per il servizio di trasporto pubblico in città gestito da Miccolis-Asv.

Le misure adottate per i bus urbani comprendono:

a) la sospensione delle corse scolastiche sino al 3 aprile 2020;

b) la riduzione del 50% delle corse della circolare urbana nei giorni feriali, nelle fasce orarie 9-12 e 15-18 a partire dalle corse meno utilizzate;

c) il potenziamento del servizio (incremento del numero dei mezzi e/o incremento delle corse) nelle restanti fasce orarie, in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

d) la sanificazione e disinfezione straordinaria dei veicoli, da ripetersi periodicamente ogni 15 giorni;

e) la pulizia e sanificazione giornaliera delle superfici interne degli autobus, che sono maggiormente a contatto con i viaggiatori.