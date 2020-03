Al via la sanificazione straordinaria di scuole e uffici comunali

Il sindaco Michele Abbaticchio dispone la sanificazione straordinaria di scuole e uffici comunali, che pertanto resteranno chiusi per alcuni giorni.

L’intervento si rende necessario per garantire, come stabilito nel Protocollo siglato a livello nazionale il 14 marzo scorso per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, le condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti lavorativi.

In questo modo le ordinarie attività amministrative potranno proseguire in condizioni di maggiore sicurezza per dipendenti e utenti.

La chiusura degli uffici comunali è prevista dal 17 al 20 marzo.

Unica eccezione l’apertura nel pomeriggio di giovedì 19 marzo (dalle ore 16) della Sala degli Specchi a Palazzo di Città, per consentire lo svolgimento dell’Assemblea straordinaria dell’Azienda Servizi Vari con l’obbligo per i partecipanti di rispettare la distanza minima interpersonale di almeno un metro.

La chiusura totale delle scuole si estenderà sino al 21 marzo.