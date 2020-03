Coronavirus, M5S dona kit di protezione alla guardia medica di Bitonto

Nella giornata di sabato il M5S Puglia ha donato kit di protezione alla postazione della guardia medica di Bitonto. L’iniziativa, promossa dai consiglieri regionali del MoVimento, ha previsto la consegna di molteplici dispositivi alle postazioni di guardia medica sparsi in tutta la Regione, ed è finanziata con 160 mila euro provenienti dal taglio degli stipendi dei consiglieri regionali del M5S.

I kit consegnati dal M5S Puglia fanno parte di una prima tranche di aiuti e comprendono mascherina ffp2, tute di protezione, gel igienizzante antibatterico per le mani e occhialini protettivi. I kit vengono distribuiti nelle sei province pugliesi in base al numero di postazioni e alle guardie mediche presenti. Nella sola provincia di Bari sono 254 i kit smistati.

«In questo momento di grande emergenza è necessario che gli operatori sanitari, così come tutti i lavoratori, abbiano le opportune garanzie di sicurezza, per poter continuare a svolgere la propria missione senza mettere in pericolo la salute», ha commentato la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero.

«Anche noi parlamentari del M5S abbiamo deciso di destinare, dopo una consultazione con i nostri iscritti, i 3 milioni di euro derivanti dal taglio dei nostri stipendi alla Protezione Civile, perché possa acquistare i macchinari di terapia intensiva e i dispositivi sanitari. In più, nel nuovo decreto sono previste delle misure di rafforzamento del Sistema Sanitario Nazionale, compresi provvedimenti per soddisfare il fabbisogno di dispositivi di protezione».

«Ognuno deve fare la propria parte e con questo gesto stiamo dimostrando quanto sia meraviglioso fare politica rinunciando ai privilegi per restituire qualcosa alla collettività» conclude la Ruggiero.

«Mi ha colpito la reazione del personale sanitario», ha detto Dario La Forgia, attivista del M5S che ha consegnato i kit. «Con piccoli gesti, alle volte, riesci a far felici delle persone, a farle sentire un po' meno sole. Una bellissima esperienza, che spero di ripetere quanto prima».