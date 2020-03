Abbaticchio chiude anche i distributori automatici h24

"Ho deciso di chiudere anche i locali che contengono i distributori automatici di bibite e prodotti confezionati, visto che queste organizzazioni non destinano personale per controllare l'affluenza degli avventori così come previsto da normativa vigente.

Chiudo anche tutti i plessi comunali e scolastici fino al fine settimana per consentirne la disinfestazione.

Stiamo per comunicare le agevolazioni che intendiamo mettere in atto per far fronte alle esigenze delle imprese commerciali attualmente bloccate dal fenomeno coronavirus.

Ho inoltre deciso di sospendere l'obbligo dei pagamenti dei ticket dei parcheggi delle CD. "strisce blu" fino al 3 aprile.

Ringrazio il nostro Comamdante e la polizia municipale tutta per il lavoro ulteriormente svolto.

Tutti a casa. Tutti a casa".



Ancora una decisione forte presa dal sindaco Michele Abbaticchio per fronteggiare l'emergenza coronavirus e incentivare i residenti a restare a casa, per contenere il contagio.