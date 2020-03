VivaDiag, il test per scoprire in 15 minuti se si è positivi al Coronavirus

Sarà da domani in vendita nelle farmacie al costo fisso di 25 euro il kit per il test fai da te per scoprire se si è positivi o meno al Coronavirus. A produrlo è “Alpha Pharma”, azienda ubicata nella zona industriale di Bitonto, con l’esclusiva della distribuzione in Italia del kit.

Il test diagnostico in vitro si chiama “VivaDiag Covid-19” permette di ottenere il risultato in appena 15 minuti, con una piccola puntura dell’indice della mano e il prelievo di 10 milligrammi di sangue. Il prodotto è stato realizzato nei laboratori di Hangzhou, in Cina, e la scopo di determinare velocemente la quantità di alcuni specifici anticorpi nel sangue, nel siero o nel neoplasma.

Ogni confezione contiene una cassettina per il test (fra l’altro senza falso negativo), una boccettina di buffer, cioè il liquido reagente, un pungidito monouso, una salviettina con alcool e una micropipetta. Dopo aver estratto il kit dalla scatola, bisogna lasciarlo nella stanza dove si decide di effettuare il test per almeno mezz'ora, ricordando che l’apparecchiatura in dotazione va posizionata su una superficie pulita e senza polvere. Col pungidito si fa uscire dal polpastrello massaggiato una stilla di sangue, come si fa solitamente per i testi della glicemia; dopo aver fatto convogliare la goccia nel pozzetto della cassettina riservata al sangue, si aggiungono due gocce di buffer e poi si attendono quindici minuti prima di conoscere il risultato.

È doveroso ricordare però che i casi positivi ufficiali e certificati di Coronavirus vengono comunicati dalle Asl, dopo che queste hanno effettuato il tampone.