Mille zeppole in arrivo al Miulli, tra i pasticceri volontari anche un bitontino

Oggi, festa di San Giuseppe e dei papà, il personale sanitario dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti riceverà mille zeppole su iniziativa di un gruppo di pasticceri della provincia di Bari - Eustachio Sapone di Acquaviva delle Fonti, Piero Netti di Castellana Grotte e Giuseppe Salierno di Bitonto

“Oggi è tempo di rispetto delle regole e anche di solidarietà. Abbiamo preferito evitare la vendita a domicilio perché preferiamo tutelare i nostri dipendenti. Vogliamo che non siano esposti a rischi inutili così da poter tornare più presto al nostro lavoro tutti insieme. Ognuno di noi, nel proprio laboratorio, preparerà le zeppole da donare”, hanno dichiarato i tre pasticceri.

Prevista per questa mattina la consegna di più di 1000 zeppole all’ospedale acquavivese con la speranza di poter donare anche qualche piccolo sorriso, attimi di affetto e di spiccata vicinanza verso gli operatori che stanno svolgendo e si preparano al picco atteso nei prossimi giorni, sperando non ci sia. Una scelta, questa, dettata dall’etica professionale d’altri tempi, frutto di generosità e altruismo, in un momento in cui il rispetto e la salute hanno la precedenza.

Questo è il momento della resistenza e dell’unità e della speranza che spazza via la paura che si diffonde nel mondo.