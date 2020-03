La piccola Marica scrive al premier Conte: "Grazie per ciò che stai facendo per noi"

Riceviamo e pubblichiamo con gioia la lettera della piccola bitontina di nome Marica, indirizzata a Giuseppe Conte:

"Bitonto 18/03/2020,

Carissimo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sono Marica una bambina di otto anni; abito a Bitonto e frequento l'I.C. "Vito Felice Cassano", classe "III D a colori". Ho un papà dottore è in questo periodo non è mai a casa. E' un uomo molto esigente, attento e scrupoloso. Ama i suoi pazienti e a loro dedicata tanto tempo. Con me è un papà molto affettuoso; riempie di baci, carezze, abbracci. a qualche settimana la mia vita però è cambiata. Vedo mio padre solo pochissimo tempo. E, non si avvicina a me, non mi bacia, non mi abbraccia. È sempre in disparte. So benissimo che lo fa per proteggermi anche perché lui è costretto ad uscire e a vedere tanta gente per lavoro. Ha lo sguardo preoccupato anche se cerca in tutti i modi di nasconderlo. In questi giorni in tv non si fa altro che parlare di questo virus ed a ogni numero di casi e di vittime il suo volto diventa sempre più pensieroso. Per fortuna, non lavora in ospedale, quindi non è a stretto contatto con gli ammalati di Covid 19 ma i suoi amici e colleghi si. Il mio pensiero, caro Presidente, va a loro. A tutti quei papà e a tutte quelle mamme impegnate a combattere "Cattivirus". Mi sembra di essere in una guerra dove il nemico da sconfiggere purtroppo non lo si può vedere. Io l'ho immaginato e l'ho anche disegnato. Piccolo, invadente, è resistente ma non sa che ha contro dei guerrieri fortissimi, i nostri dottori e i nostri infermieri. Sono loro i veri eroi di questa guerra, pronti a sacrificare tutto il loro tempo, a lasciare figli e famiglie per sconfiggerlo ma senza un valido comandante non possono farcela.

Caro Presidente, è proprio così che ti vedo come un imperatore, un comandante forte, deciso coraggioso ma anche dolce ed affettuoso come un nonno. In televisione, quando fai quegli annunci da paura, ti immagino proprio così: "Nonno Imperatore". purtroppo in tutte le guerre, ci sono delle vittime, in questo caso, sono soprattutto i nostri nonni. Se penso ai miei nonni mi viene da piangere. Quanta fatica sto facendo a non poter stringere la mia nonnina e riempirla di baci come faccio di solito! Questi giorni la guardo dal balcone, le mando un bacio volante e prego perché tutto questo finisca al più presto. E' per loro che noi bambini e adulti dobbiamo rimanere a casa. Noi ascoltiamo i tuoi consigli; tu e tutti i nostri guerrieri però state attenti e siate prudenti. L'Italia bisogno di un "Nonno Imperatore" come te per poter essere ben guidata e noi bambini abbiamo bisogno della dolcezza e dell'amore dei nostri nonni. Ti ringrazio per tutto quello che stai facendo per noi. Ti abbraccio da lontano, sperando di poterlo fare un giorno di persona. #andràtuttobene!

Con affetto

la tua nuova nipotina Marica Ricci".