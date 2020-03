Abbaticchio: ‘L'unico modo per salvarsi è restando a casa’

Arriva in diretta Facebook lo sfogo del sindaco Michele Abbaticchio, dopo giorni pesanti, di incertezza e di numeri che continuano a salire a causa della situazione Coronavirus. Oggi c’è stato il primo decesso, a Palombaio, di un anziano ma è il momento di seguire le regole e restare uniti.

«Non c’è nessuna utilità alla caccia all’untore, non serve perché il virus non si trasmette calpestando la stessa superficie che ha calpestato un contagiato – è l’incipit di Abbaticchio –. Si trasmette con contatto diretto, trasmissione di saliva, starnuti in faccia e uno dei due contagiato. I dati ufficiali parlano solo di 2 contagiati, anche se ci sono persone asintomatiche che possono esserlo ma non lo sanno. L’unico modo di salvarci e salvare gli altri è restando a casa. Non mi interessa se non si può uscire col cane o per andare a correre. La nostra libertà individuale è ristretta per rimanere a casa. Solo problemi lavorativi urgenti e problemi di salute potrebbero costituire motivo per uscire di casa, finiamo di prenderci in giro».

Il primo cittadino rivolge poi un appello alle attività lavorative che, secondo il decreto del presidente del consiglio Conte, possono restare aperte: «Se non siete in grado di far rispettare le misure di sicurezza, anche se la legge ve lo consente, chiudete l’attività. Lo scarica barile non funziona più, dobbiamo liberarci di questo luogo comune. Dobbiamo rimanere a casa e abbiamo tutti i sintomi del Covid-19, ci dobbiamo rivolgere al nostro medico curante, che si rivolge al 118 e valutano se assistere o meno. Altrimenti il servizio sanitario regionale non riesce ad assisterci tutti».

«Tutti noi stiamo soffrendo ma finiamola di scrivere chi è il contagiato, chi è il parente, che movimenti ha fatto: sono tutte cose che non servono a niente – continua il primo cittadino –. Se dovete uscire, usate i guanti così si evita il diffondersi del contagio. Non stiamo di fronte ad un Dpcm perfetto, è chiaro che ci sono delle discrasie, vorrei vedere chiuso per 15gg ma siccome non lo prevede, possiamo solo restare a casa, acquisendo servizio a domicilio offerte dalle attività. E se non applicano misure di sicurezza, metteteci la faccia e denunciate. Gli ambulanti sono consentiti per legge ma devono rispettare misure di sicurezza, altrimenti non ci andate e denunciate alle autorità».

Abbaticchio elogia quindi tutti gli operatori delle forze dell’ordine e di volontariato che stanno risultando importanti per la comunità: «Gli unici che possono stare in strada sono coloro che offrono servizi alla comunità. Abbiamo sempre voluto lo Stato perfetto, ora possiamo attuarlo, l’Italia ci chiede questo. Informatevi, leggete di più, ora abbiamo più tempo libero per farlo».

«Dovremo ricostruire completamente una comunità sociale ed economica ma per farlo abbiamo bisogno di tutti i bitontini – conclude il primo cittadino, dalla diretta Facebook –. Io non voglio seppellire altri morti e devo essere sicuro di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Non voglio ritrovarmi ad aver esaurito gli spazi per il cimitero, come in tante altre parti d’Italia».





Qui di seguito proponiamo l’elenco di tutte le attività che effettuano consegna a domicilio:

1) Panificio “Il Forno Antico” 331 4910346

2) Panificio “Il Fornaio F.lli Di Mundo” 080 3717998

3) Caseificio “Gioia” 080 3718875

4) Caseificio “Antonio Bocconcino” 080 371 8875

5) La sanitaria di Antonio Maggio 080 403 7042

6) Farmacia De Pinto 080 3751134

7) Farmacia De Palo 080 3714969

8) Macelleria “Mimmo Maffei” 080 3717451

9) Macelleria “Carmela Maffei” 080 3743339 (Via Traetta)

10) MARIOTTO- Alimentari -“Lo Scrigno Delle Bontà di Mariella Rutigliano” 389 9229899

11) “Tradizioni e Bontà Gastronomiche di Tommaso Amendolara” 080 3717584

12) Pizzeria “Mody 50”—— 080 3740612

13) Pizzeria Degli Amici”080 3740692

14) Caseificio “Ghiottonerie di Tritto G.nni” 080 4037470

15) Fruttivendolo “Cappiello Maria” 0803740691

16) “Saggi Sapori di V.Zo Febbrile” 3397518138. - 351 0944887

17) Pizzeria “Spazio Pizza” 080 371 7517 - 3406948235 - 340 4119382

18) Panificio “La Sfornata di Nanocchio Nicola” 0803758385

19) La Vineria di Michele Priore 080 2376442

20) Fruttivendolo il “Botteghino della Frutta di AlexRutigliano” 331 2152204

21) Pizzeria e Rosticceria da Alfredo 3289657226

22) Pizzeria “La Rosa Blu” 0803749356

23) Fruttivendolo “Frutta e verdura di Antonio Cozzella” 0803322803

24) Pescheria “Rizzitelli” 3483791049

25) Pescheria Sulla Cresta dell’ Onda” 3453526456 - 080 8094773

26) Pizzeria “Il Grottino” 080 3748454

27) MARIOTTO -Pizzeria “Dal Torinese” 3420182550

28) Parafarmacia “Girolamo Cerrotti” 080 3745227

29) Pizzeria “Revolution” 338 4804413

30) Macelleria “Beccheria Garofalo” 3341340579

31) Fruttivendolo “Frutta e verdure di Piperis Pasquale” 0803717136

32) Pizzeria “La Dolce Vita” 080 3718509

33) Fruttivendolo “Frutta e Natura di D’Abramo Emanuele” 3394813719-3461267564

34) Caseificio “Tritto Vincenzo” 0803751732 - servizio alle frazioni presso “ Salumeria del corso” Palombaio

35) Fruttivendolo “L'Angolo della Frutta” 3459027331

36) Fruttivendolo “Mister Fruit di Piepoli Antonio” 3457647847- 3391623008

37) Fruttivendolo “Botteghino della frutta” 3312152204

38) Casalinghi e Igiene “Faville”via Traetta 0803756283 - via Leopardi 0803715048

39) Fruttivendolo “Tutti Frutti” 0806457708- 3926515901

40) Casalinghi e Igiene “Detersivi alla spina Delizia” 3936179924

41)Pizzeria Lo Spuntino 1 - 0803752422. -360746382

42) Fruttivendolo ”Legumi frutta e verdura di Luigi Piepoli” 3927001684

43) Fruttivendolo “ Angolo della Frutta” 3459027331

44) Pizzeria San Leone 320 4516865

45) Fruttivendolo “ Non solo Frutta” 3312478938

46) Macelleria “ La bottega dei sapori” 3497182700 - 0803742216

47) Pasticceria Iacobellis 0803758943 - 3337833439

48) Articoli per la casa “ Il mercatino di Tina” 3333445474

49) Caseificio Tritto 0803751732

50) Macelleria “Masellis” 0803714467 - 3923430415

51) Pizzeria “L’angolo della Pizza” 3356361840 - 0803718754

52) Panificio “Antico Forno” 0803739093 - 3313323067

53) Pizzeria “Vesuvio” 3662563361- 3284246686

54) Para farmacia “Para Vet Pharm” 0805249035- 3497983713

55) Casalinghi e igiene “ Casa Giò” 3801017422

56) Fruttivendolo “ Frutta e verdura di Gennaro” 3207828156

57) PALOMBAIO Pizzeria “ Al solito posto” 0803738383

58) Perscheria “Gregorio e figli” 0803756444

59) Alimentari “Pizziccheria Mitolo” 3282381768

60) Fruttivendolo “ Frutta e natura di D’Abramo” 3394813719 - 3461267564

61) Fruttivendolo “ Frutta e verdura da Gennaro” 3207828456

62) Pizzeria “ Scrocchiapizza” 3396203994

63) PALOMBAIO Pasticceria “ Bonheur “ 3920555168

64) PALOMBAIO “ Caffè, cialde e capsule” 0809178194

65) Paninoteca “LAB.aguette” 0809649246

66) “ Animal Planet” 3886591236

67) Macchine per caffè - cialde “ Caffè Castellano” 0809178194 - 3279758243

68) Fruttivendolo “Tutti Frutti 3” 0802052563

69) Fruttivendolo “tutti Frutti 4” 0808596067

70) Pizzeria “San Giusto” 3249807005

71) Retrò Gusto 342 7943104 - 0803742021

72) Pizzeria “Happy FamilY” 3382303436

73) Pub “Rock N Steakhouse” 3925305754

74) TrinciaBue 3931287115

75) Pizzeria “Il Barbecue” 3397119041

76) Pizzeria “ Koko Pizza” 0803742967 - 3451635176

77) Panificio Careccia 0803714587

78) La sanitaria “Maggio Antonio” 0804037042

79) Braceria “ L’arte della Brace” 3921071113

80) Farmacia Vacca 0803751107

81) Caseificio della Masseria 3286024592

82) Il Bocconotto di Colasuonno 0803749296 - 3807987791

83) Macelleria Alta qualità 3384444527

84) Fruttivendolo “Angolo della Frutta2” 3348031929

85) Pizzeria La Panca 0803717199-3934842911

86) Pizzeria “Il Quadrivio” 3662594723

87) Pizzeria “ Pizza e Cuore” 0804034791

88) Pizzeria “Fuego” 3663320807

89) Expert Elettrodomestici 0803715105

90) Pasticceria Smic 0809677969

91) Panificio “ Antico forno San Giovanni” 0803758546 - 3339270032

92) Panificio Bove 0803747177

93) Exotic Palace “Pare Vet” 3497983713 - 0805244935

94) Pizzeria “Cunados” 3394224918

95) Panificio “Antico forno” 0803739093 - 3313323067

96) Cumbia bistrot 3713168283

97) Supermercato A&O Via Durazzo 0803756253