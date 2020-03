Invito del Comune: negli uffici postali solo per operazioni urgenti e indifferibili

Il comune di Bitonto, in collaborazione con Poste Italiane, e per affrontare l’emergenza Coronavirus, invita i cittadini a recarsi presso gli uffici postali solo per operazioni indifferibili ed urgenti.

Si precisa che anche i pagamenti di utenze in scadenza sono differibili stante la proroga di numerosi termini in forza delle disposizioni legislative.

Si comunica inoltre che saranno effettuati controlli a campione per verificare l’urgenza e l’inderogabilità delle operazioni di coloro che si recheranno all’ufficio postale, ai sensi delle disposizioni previste dal Dpcm 11 marzo 2020, come “valido motivo” di uscita dal proprio domicilio.