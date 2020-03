«Non siate negligenti!». Il messaggio di Tiziana, bitontina in Lombardia alle prese col Coronavirus

Chiedete scusa. Quando siete spiaggiati ingiustificatamente sulle panchine, privi di guanti e mascherine, o quando passeggiate incuranti delle normative per le vie del centro, godendovi la migliore tradizione culinaria pugliese, o quando vi riunite per fumare nei vicoli del centro storico.

Chiedete scusa a tutti quelli che ad un’ora di aereo, otto ore di auto o sei di treno, stanno perdendo i loro cari senza neanche avere la possibilità di dirli addio o non possono stare vicino ai propri genitori colpiti da questo nuovo virus.

Chiedete scusa agli infermieri ed ai medici che stanno facendo gli straordinari in situazioni al limite della sopportabilità, con turni massacranti ed interminabili.

Chiedete scusa al Carabiniere ed alla cassiera che hanno perso la vita o che la stanno rischiando ogni giorno per salvaguardare la salute di chi non gli chiede scusa per la trasgressione delle regole e delle lamentele per le ore in coda fuori ai supermercati.

Chiedete scusa, perché, di fondo, va compresa una cosa: quello che ci sembra distante anni luce è semplicemente a pochi passi dalla nostra coscienza e dalle nostre cattive abitudini, e quello che sembra toccare solamente agli altri, può toccare tranquillamente noi.

A portarci la sua sentita e provata testimonianza, in esclusiva per i lettori di BitontolIve, è Tiziana, originaria di Bitonto, che vive a San Donato Milanese da diversi anni.

«Quando sento e vedo notizie di gente che, nonostante tutto, continua a girare o a sostare per le strade, come nulla fosse, sento bollire dentro di me una rabbia che si fa fatica a controllare. La Lombardia, è risaputo, è stata la prima zona rossa d’Italia e, credetemi, c’è da mettersi le mani nei capelli», esordisce Tiziana.

«La città è militarizzata. Ci sono posti di blocco ovunque. Esce solo un componente per famiglia e per motivi giustificati. Chi trasgredisce le regole viene denunciato.» Misure drastiche che, nonostante tutto, talvolta sembrano non bastare: «Fa rabbia constatare che, purtroppo, nelle metro c’è ancora molta gente e tantissima gente, si riversa in massa fuori ai supermercati provocando file chilometriche ed attese lunghissime, talvolta anche tre ore. Uno stato di incoscienza pazzesco per una regione come la nostra colpita duramente», continua la bitontina.

Comportamenti incoscienti che, come diretta conseguenza, hanno l’incremento sempre più continuo del numero dei contagi. Un numero che, purtroppo, tutti gli operatori sanitari nonostante i mille sacrifici, fanno fatica a contener: «Rimanere colpiti da questo COVID – 19, credetemi, è devastante. La prassi è lunghissima e reperire anche una sola ambulanza disponibile è praticamente impossibile. È dura far capire ai call center perennemente intasati quanto grave sia la situazione della persona per la quale stai chiamando. Ad aggravare la situazione, vergognoso da dirsi, vi è la negligenza di alcuni medici curanti che si stanno rifiutando di visitare a casa i “propri” pazienti».

Una situazione complicata, che diventa infernale negli ospedali: «Quando dopo due ore riescono a mandare un’ambulanza a casa, gli operatori valutano la gravità della situazione e, se non è strettamente necessario, preferiscono farti curare a casa. Raccontano di una situazione insostenibile negli ospedali. Fra posti letto creati dal nulla, gente ammassata in pronto soccorso intubata. Gente che urla. Una vera e propria guerra».

Una guerra che, purtroppo, ha visto Tiziana diretta protagonista, col virus invisibile che ha colpito la mamma. Un virus che, alla gravità degli effetti sul fisico, danneggia anche l’aspetto psicologico ed umano: «Brutta da dirsi, ma come le migliaia di persone contagiate, anche mia mamma è rimasta colpita. Il virus ti debilita in maniera pazzesca. Ti toglie tutte le forze e, purtroppo, ti annienta a livello mentale. Mamma fa fatica a reagire da quel punto vista, perché, come tutti, ha paura di morire. Un aspetto questo, che annienta psicologicamente anche chi sta fuori, perché sapere che uno dei nostri cari sta male e non poter fare nulla, nemmeno vederli, consolarli, dargli forza, è devastante. Si perde davvero ogni forma di razionalità nel pensiero e negli atteggiamenti. Io, ad esempio, ho quasi smesso di avvertire lo stimolo della fame e riesco a maturare solo pensieri negativi. Ci sentiamo soli, abbandonati dal resto del paese, o dell’Europa. È come essere nel pieno della tempesta, in balia delle onde, con un rosario fra le mani, nella speranza di attraccare il prima possibile all’isola più vicina.»

Un’isola sicura, vicina, che in questo caso vuol dire guarigione dal virus e fine dalla quarantena. Un traguardo che Tiziana, come tutte le altre persone che stanno soffrendo in tutta Italia, vogliono festeggiare così: «Quando tutto questo sarà finito, la prima cosa che farò, forse anche l’unica, sarà abbracciare mia mamma e tutta la mia famiglia, e poi con loro rimettere assieme i cocci rotti della nostra psiche e ripartire più forti di prima per riprenderci la vita.»

Tiziana conclude il suo racconto con una raccomandazione ai suoi concittadini: «Al Sud dovete essere bravi ed intelligenti. Avete agito il più in fretta possibile e questo è già un punto a vostro favore, ma tutto ora, dipende da voi. Restate a casa e mettete da parte le vostre futili esigenze o vizi. Restate a casa. Fatelo per voi stessi ma, soprattutto, per i vostri cari. Credetemi, è devastante sapere che stanno soffrendo e non poter far nulla. Per questo avete un grandissimo potere fra le vostre stesse mani. Restate a casa. Abbiate pazienza. Rispettate le regole e tutto andrà bene. Siete ancora in tempo per cambiare il corso degli eventi e non trovarvi nella nostra stessa situazione che, al sud, potrebbe avere gravi conseguenze.».